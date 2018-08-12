Турция призывает своих торговых партнёров избавиться от "оков" доллара

Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство «Анадолу».

По его словам, если страны Европы тоже захотят избавиться от "оков" доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты в торговле.

Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций, отметил президент.

По его словам, любой, кто стал причиной страданий турецкого народа, рано или поздно ответит за это.

Турция поставила перед собой амбициозные цели и уверенно движется к их достижению. Турция устойчива к любым потрясениям и угрозам, отметил президент.

«Ничто не заставит Турцию отказаться от своих целей в экономике, отступиться от борьбы с терроризмом. Открыто заявляю об этом. Турция не изменит свою политику по Сирии и Ираку», - сказал Эрдоган.

Ранее в пятницу новый министр финансов Турции, зять Эрдогана Берат Албайрак объявил о новом экономическом подходе, однако это мало помогло турецкой лире, которая находится в свободном падении.

Турецкая лира, которая в этом году обесценилась на треть на фоне опасений более широкого контроля Эрдогана над экономикой, в пятницу подешевела еще на 18% - больше 2001 года. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа об удвоении таможенных тарифов на турецкие сталь и алюминий.

В конце июля Трамп пообещал Турции "большие санкции" за задержание американского пастора. Поскольку реакции не было, на прошлой неделе США ввели санкции, в том числе против главы Минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу.

В этой связи Эрдоган заявил, что действия США "нанесли удар" по отношениям и достигли той точки, когда восстановить их почти невозможно.