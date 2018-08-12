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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

За минувшие сутки в Одесской области утонули сразу шесть человек. Еще одного ребенка ищут

Категория: Новости


За минувшие сутки в Одесской области утонули сразу шесть человек. Еще одного ребенка ищут

По информации ГСЧС, счет этому печальному списку начался с самого утра. Так, около девяти утра в районе 16-й станции Большого фонтана в море было найдено тело неизвестного мужчины в водолазном костюме. Час спустя тело другого неизвестного пока утопленника было обнаружено уже на 8-й станции Большого Фонтана.

В четырнадцать часов тело мужчины шестидесяти девяти лет было обнаружено в море в районе Затоки. Около шестнадцати часов было на территории Раздельнянского района в Кучурганском лимане обнаружено тело пятидесяти семи летнего мужчины. А уже поздно вечером тело утопленника было выловлено в Дунае возле Измаила.

Еще один мужчина пятидесяти семи лет утонул в озере Ялпуг, куда он вышел на рыбалку вместе с девяти летним сыном.

За минувшие сутки в Одесской области утонули сразу шесть человек. Еще одного ребенка ищут

 

Мальчика до сих пор не обнаружили. Проводится поисковая операция, в ходе которой обследуется как водная поверхность, так и прибрежная территория.



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