За минувшие сутки в Одесской области утонули сразу шесть человек. Еще одного ребенка ищут

По информации ГСЧС, счет этому печальному списку начался с самого утра. Так, около девяти утра в районе 16-й станции Большого фонтана в море было найдено тело неизвестного мужчины в водолазном костюме. Час спустя тело другого неизвестного пока утопленника было обнаружено уже на 8-й станции Большого Фонтана.

В четырнадцать часов тело мужчины шестидесяти девяти лет было обнаружено в море в районе Затоки. Около шестнадцати часов было на территории Раздельнянского района в Кучурганском лимане обнаружено тело пятидесяти семи летнего мужчины. А уже поздно вечером тело утопленника было выловлено в Дунае возле Измаила.

Еще один мужчина пятидесяти семи лет утонул в озере Ялпуг, куда он вышел на рыбалку вместе с девяти летним сыном.

Мальчика до сих пор не обнаружили. Проводится поисковая операция, в ходе которой обследуется как водная поверхность, так и прибрежная территория.