Смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло в Одесской области

По информации ГСЧС, накануне на территории Великомихайловского района на триста девяностом километре трассы «Одесса-Киев» произошло столкновение микроавтобуса и грузовика.

В результате водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте. При этом для того, чтобы достать его тело, пришлось разрезать кузов микроавтобуса. Из четырнадцати его пассажиров семеро получили травмы и госпитализированы.

Что стало причиной трагического ДТП, выясняется. Проводится расследование.