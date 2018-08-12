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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло в Одесской области

Категория: Новости


Смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло в Одесской области

По информации ГСЧС, накануне на территории Великомихайловского района на триста девяностом километре трассы «Одесса-Киев» произошло столкновение микроавтобуса и грузовика.

Смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло в Одесской области

 

В результате водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте. При этом для того, чтобы достать его тело, пришлось разрезать кузов микроавтобуса. Из четырнадцати его пассажиров семеро получили травмы и госпитализированы.

Что стало причиной трагического ДТП, выясняется. Проводится расследование.



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