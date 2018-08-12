Пьяные хулиганы подорвали петарды возле Свято-Воскресенского храма в Хмельницкой области

В поселке Виньковцы Хмельницкой области группа выпивших «патриотов», развлекавшихся на свадьбе, подорвала петарды возле храма и оставила надписи с угрозами.

Пьяные хулиганы проигнорировали просьбы общины Свято-Воскресенского храма прекратить неподобающее поведение у стен церкви и оставили записку угрожающего характера. Об этом написал на своей странице в Facebook протоиерей Михаил Варахоба.

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 августа.

«Этой ночью группа подвыпивших людей, которые праздновали свадьбу в ресторане напротив Свято-Воскресенского храма, запустили фейерверк под стенами церкви. Предупреждения о том, что в общественных местах и ​​в такое позднее время (а это было 23:10) и под стенами храма так поступать нельзя, управляющий мероприятиями на свадьбе проигнорировал с насмешкой. Члены церковной общины вызвали наряд полиции, который зафиксировал протокольно нарушение общественного порядка и загрязнение церковной территории и крыши храма отходами серы и пыжей. К утру какие-то неизвестные люди ходили по церковной территории», – пишет отец Михаил.

На утро 13 августа священнослужитель обнаружил на заднем стекле машины записку, в которой присутствовали угрозы отправить «москаляку на гілляку» и обещания, что «завтра вместо петард будут гранаты». Послание было подписано словом «патриоты».

Община просит полицию разобраться с инцидентом.

Случаи угроз и нападений на священнослужителей УПЦ со стороны националистов и псевдопатриотов в последнее время участились. Недавно праворадикалы ворвались в православный молодежный лагерь УПЦ в Черниговской епархии, однако детей там не нашли, поскольку лагерь закончил работу на день раньше. Националисты из-за детского лагеря угрожали архиепискому Нежинскому и Прилуцкому Клименту и избили редактора местной газеты за то, что он написал статью об отдыхе детей.

В июле этого года правозащитники обвинили власти Украины в попустительстве радикалам. Международные правозащитные организации указали на рост ксенофобии в Украине и осудили бездействие полиции. Письмо о ситуации с ультраправым насилием в Украине подготовлено совместно Amnesty International, Frontline Defenders, Human Rights Watch и Freedom House.