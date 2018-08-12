Торговые точки, которые не хотят за собой убирать, ждет печальное будущее

Руководство города поручило коммунальщикам тщательно отслеживать то, как торговые точки убирают следы своей жизнедеятельности.

Как было отмечено в ходе аппаратного совещания, часто происходит так, что «…они торгуют, а мы за них умираем!»

Поэтому коммунальщикам поручено отследить, как торгующие учреждения решают вопрос с вывозом мусора. И если окажется, что соответствующие договора у них не заключены, провести соответствующую разъяснительную работу.

А в том случае, если законные требования муниципалитета не встретят понимания, необходимо принять более решительные меры. Например, не продлевать договоры аренды с такими организациями и разрешительные документы.