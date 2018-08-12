В Одессе будут приобретены для детей-сирот более двух десятков квартир

Об этом сообщила руководитель департамента финансов Светлана Бедрега. По ее словам, общая площадь двадцати двух приобретаемых квартир составляет более тысячи восьмисот квадратных метров.

На реализацию этой программы из городского бюджета предусмотрено двадцать пять миллионов гривен. Еще более четырнадцати миллионов город получил в виде субвенции по решению областной администрации.

Добавим, что, по словам чиновника, две квартиры приобретаются для организации детских домов семейного типа.