Комитет избирателей Украины: Больше всего денег на рекламу тратит "Батькивщина"

Больше всего денег на политическую рекламу в апреле-июне потратили партии ВО "Батькивщина", "Самопомич" и "Радикальная партия Олега Ляшко".

Партии покупали рекламу преимущественно за счет госбюджета, сообщает Комитет избирателей Украины.

"Больше всего на рекламу потратила ВО "Батькивщина" - 24,8 млн грн. Из них 20,8 млн грн было потрачено на рекламу по телевидению и 3,7 млн - на наружную рекламу (билборды, ситилайты). На втором месте по затратам на рекламу "Самопомич" - 6,6 млн. Традиционно большую часть средств партия направила на партийную газету – 5,4 млн. Почти миллион было потрачено на рекламу по ТВ и радио. "Радикальная партия Олега Ляшко" потратила на рекламу 6,5 млн. Больше всего, 4,7 млн, было потрачено на рекламу по телевидению", - отмечается в сообщении.

Также КИУ отмечает, что совокупно за этот период парламентские партии потратили 150,2 млн грн. Большинство денег, треть всей суммы, были направлены на оплату рекламных материалов – 46,3 млн.

В то же время партии покупали рекламу преимущественно за средства, полученные из госбюджета, отмечается в сообщении. Но "Самопомич", "Оппозиционный блок", БПП, НФ потратили на оплату рекламы государственные средства, "Батькивщина" - объединила государственные средства с собственными деньгами партии.

"Таким образом, на рекламу было направлено 78% средств из общих расходов ВО "Батькивщина", 49% - РПЛ, 27% - "Оппозиционного блока", 21% - "Самопомич", 10% - БПП, 4% - НФ", - отмечает КИУ.

"Во второй квартале парламентские партии продолжили тратить деньги налогоплательщиков на политическую рекламу. Такие действия подрывают саму идею государственного финансирования. КИУ разработал изменения в законодательство, запрещающие партиям размещать рекламу за бюджетные средства (законопроект № 6026)", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Что касается других расходов, то партии также тратили средства на содержание ячеек (27,6 млн грн), заработную плату (22,6 млн), оплату услуг и материальные затраты (21,4 млн) и аренду (16,3 млн).

Как сообщалось, 8 октября 2015 года ВР приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции". Этим законом в Украине было введено государственное финансирование политических партий. Право на получение средств из госбюджета получили партии, набравшие более 2 процентов голосов на парламентских выборах. Исключение было сделано лишь для выборов 2014 года, ведь право на государственное финансирование получили только те партии, которые попали в парламент, то есть набрали 5 процентов голосов.