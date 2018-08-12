Отбитый скульптурный фрагмент статуи Меркурия на фасаде мэрии Одессы восстановили коммунальщики

Сотрудники коммунальных служб наспех подлатали повреждённую неизвестными статую Меркурия на фасаде здания Одесской мэрии.

Об этом сообщил пресс-секретарь вице-мэра Одессы Андрея Котляра Николай Покровский.

По его словам, сотрудники муниципальной охраны задержали людей, повредивших монумент: ими оказались нетрезвые туристы, решившие сфотографироваться на фоне памятника, и случайно отломившие мешочек, который находился в руке у статуи.

В настоящий момент коммунальщики наспех восстановили статую своими силами. Скульптурное изваяние мешочка с деньгами теперь скорее напоминает рукоять жезла или скипетра. В будущем же статую ждёт более профессиональная реставрация.