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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Отбитый скульптурный фрагмент статуи Меркурия на фасаде мэрии Одессы восстановили коммунальщики

Категория: Новости

Отбитый скульптурный фрагмент статуи Меркурия на фасаде мэрии Одессы восстановили коммунальщики

Сотрудники коммунальных служб наспех подлатали повреждённую неизвестными статую Меркурия на фасаде здания Одесской мэрии.

Об этом сообщил пресс-секретарь вице-мэра Одессы Андрея Котляра Николай Покровский.

По его словам, сотрудники муниципальной охраны задержали людей, повредивших монумент: ими оказались нетрезвые туристы, решившие сфотографироваться на фоне памятника, и случайно отломившие мешочек, который находился в руке у статуи.

В настоящий момент коммунальщики наспех восстановили статую своими силами. Скульптурное изваяние мешочка с деньгами теперь скорее напоминает рукоять жезла или скипетра. В будущем же статую ждёт более профессиональная реставрация.



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