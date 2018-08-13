В Преображенском парке должен быть установлен постоянный полицейский пост

Такая необходимость была отмечена в ходе аппаратного совещания в мэрии. Как было отмечено в ходе мероприятия, в течение многих лет территорию парка «обживал» криминалитет и люди просто боялись туда заходить. Теперь ситуация меняется, и коммунальщики приводят территорию парка в порядок.

Однако для того, чтобы изменения, происходящие в Преображенском парке оказались необратимыми, необходимо действующее содействие правоохранителей.

Разумеется, в наведении порядка в парке активно участвуют и сотрудники департамента муниципальной безопасности.