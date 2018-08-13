В Городской больнице №11 появится новое приемное отделение для… бомжей

Необходимость открытия такого отделения было особо отмечено в ходе аппаратного совещания. Ведь именно на эту больницу приходится больше всего подобного контингента. И до сих пор их оформляют на общих основаниях. Что, разумеется, производит крайне негативное впечатление на других пациентов.

Поэтому там нужно оборудовать новое приемное отделение специально для лиц без определенного места жительства с изолятором и специальным помещением для санобработки!

При этом, как сообщила директор департамента здравоохранения Елена Якименко, такое помещение уже подобрали. Оно находится на улице Химической. Там сейчас расположен областной центр СПИДа, но он скоро переезжает.

Там оборудуют и изолятор с санобработкой, куда будут доставлять таких больных «скорая помощь». А работающих там медиков будут поощрять муниципальной надбавкой.