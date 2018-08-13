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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Дождались… в Одессе задержали «телефонного террориста»

Категория: Новости


Дождались… в Одессе задержали «телефонного террориста»

По информации ГУНП, полицейские вычислили и задержали злоумышленника, который накануне по линии «102» сообщил о минировании торгового центра «Новый Привоз».

Им оказался пятидесяти двух летний одессит, который сообщил, что сделал это якобы для развлечения.

По факту происшедшего начато уголовное производство по части 1 статьи 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе жизни граждан).

Отметим, что, к сожалению, до сих пор такие «шутки» в подавляющем большинстве случаев оставались фактически безнаказанными.



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