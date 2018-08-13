У жителя Одесской области обнаружено более двух десятков единиц огнестрельного оружия

По информации ГУНП, отрабатывая оперативную информацию, правоохранители Подольска обнаружили в гараже местного жителя сразу двадцать три единицы огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны.

В их числе десять винтовок советского и немецкого производства, включая автоматические, три пулемета, включая знаменитый немецкий «MG-42» который за невероятную скорострельность получил у союзников название «пила Гитлера», три автомата, штык ножи и более полутора сотен боеприпасов.

Ну, а «изюминкой» арсенала стал знаменитый и очень редкий «StG-44» (штурмгевер), который считают, своего рода, прообразом автомата Калашникова, специально разработанный под стрельбу так называемыми «промежуточными патронами».

По словам владельца, он просто собирает оружие времен войны, и оно было накопано в местах боевых действий.

По данным заместителя начальника подольского отдела полиции Анатолия Коневшинского настоящее время оружие отправлено на экспертизу. И если оно будет признано боевым, то владелец арсенала будет привлечен к ответственности по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).