В Украине разрешат выезд за границу с детьми без согласия второго родителя

В Украине родителям разрешили вывозить за границу ребенка без разрешения второго родителя сроком на 1 месяц. Закон принят Верховной Радой Украины и подписан Президентом Украины. По новому закону № 8296 родитель, который живет с ребенком, сможет вывезти его за границу без разрешения второго родителя.

Ранее для такого путешествия с детьми требовалось нотариально заверенное разрешение второго родителя, которое имело ограниченный срок действия.

Авторы законопроекта отмечают, что вопрос вывоза детей одним из родителей часто становится предметом спора между отцом и матерью. Что в ряде случаев негативно сказывается на самом ребенке. С этой целью законотворцы предлагают прописать в законе конкретные ситуации, в которых согласия второй стороны вовсе не требуется ни в каком виде.

Станет проще

Прежде всего, проект устанавливает право ребенка старше 16 лет самостоятельно, без согласия на то родителей или одного из них выезжать за рубеж.

Во-вторых, он наделяет правом нотариусов выписывать «долгосрочные» доверенности на вывоз ребенка вторым родителем. Причем, без указания конкретных стран и территорий. Доверенность можно будет составлять на период до трех лет и при желании указать перечень разрешенных для въезда стран. Но строго требовать такого списка больше не станут. Что в самом деле сильно упростит жизнь украинцам и пощадит их кошельки.

В соответствии с предложенными изменениями родитель, проживающий с ребенком, может самостоятельно решать вопрос временного выезда ребенка за границу при наличии задолженности по уплате алиментов другого родителя более 4 месяцев.

При этом законопроект предусматривает возможность выезда ребенка за границу не только на лечение, обучение и отдых, но и с целью его участия в детских соревнованиях, фестивалях, олимпиадах и конкурсах за рубежом, в том числе в составе организованной группы детей.

Вместе с тем были сбалансированы права обоих родителей. То есть, право выехать ненадолго за пределы Украины с малышом также получит тот из родителей, который не проживает с ребенком. Однако – только в случае, когда он является добросовестным плательщиком алиментов. Для этого одному из родителей, кто является добросовестным плательщиком алиментов, необходимо обратиться с письменным заявлением к тому из родителей, который проживает с ребенком. Разрешение должно быть предоставлено в течение 10 дней. В противном случае по упрощенному порядку в приказном производстве такое решение выносит Суд.

Было отмечено, что за умышленное нарушение установленного законом ограничения относительно срока пребывания ребенка за пределами Украины будет предусмотрена административная ответственность. Если на гражданина наложено административное взыскание за совершение такого правонарушения, он временно ограничивается в праве на выезд за границу с ребенком. Срок такого ограничения составляет 1 год, кроме случаев наличия нотариально удостоверенного согласия на выезд ребенка второго родителя

Как следует понимать из комментариев министра юстиции Павла Петренко, эту норму должны ввести совсем скоро, осталось только немного подождать.