Черноморец как Феникс

Одесский «Черноморец» за межсезонье побывал в первой лиге украинского футбола, а затем снова возвратился в премьер-лигу. Ибо «Полтава», которой одесситы проиграли в стыковом матче за выживание, самораспустилась из-за безденежья и снялась с соревнований. И «Черноморец» в результате получил место в премьер-лиге. Как шутит нынешний главный тренер «Черноморца» Ангел Черненков, он установил рекорд вывода своей команды в высший дивизион. А на самом деле «Черноморец», словно Феникс, воскрес из пепла. Ангел Черненков памятен нам по работе в клубе «Севастополь», которого нынче уже нет в премьер-лиге. Однако Ангел привлек свою команду футболистов, знакомых ему по «Севастополю». В «Черноморце» остались и несколько прежних игроков, тот же Татарков. В первом туре премьер-лиги «Черноморец» одержал победу над «Олимпиком» – 2:1. А во втором туре наша команда играла принципиальный матч с львовскими «Карпатами» и проиграли с минимальным счетом – 0:1. На днях наша команда встречалась с луганской «Зарей». В первом тайме моряки уступали один мяч, но во втором сравняли счет. В результате 1:1. Таким образом «Черноморец» набрал четыре очка, что весьма неплохо для старта в премьер-лиге. Кстати, матч с «Карпатами» должен был проходить в Одессе. Но по сложившейся уже недоброй традиции матч был перенесен во Львов. Поскольку на стадионе «Черноморец» был запланирован какой-то концерт. До того одесситам уже надоели постоянные ярмарки промтоваров во Дворце спорта. Как видим, деньги правят бал. А спорт отодвинут на второй план.

Тем временем развиваются события в кабинетах украинских чиновников. Заместитель президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий похоже, не смог прикрыть своего патрона. И Национальное Антикоррупционное бюро сейчас ведет производство на предмет использования народным депутатом Андреем Павелко своего служебного положения. Будучи главой бюджетного комитета Верховной Рады, Павелко выбил средства на строительство завода искусственного травяного покрытия. Ранее грант на такое покрытие Украине предоставила УЕФА. Теперь Павелко будет получать от искусственного покрытия, производимого за бюджетные деньги, гораздо большие доходы.

Специальный антикоррупционный прокурор отделался всего лишь дисциплинарным взысканием в контрольно-дисциплинарной комиссии. Хотя глава Антикоррупционного бюро Артем Ситник недоволен этим и хочет увольнения Назара Холодницкого за сдачу коррупционерам компрометирующих их материалов. Такого же мнения и Генеральный прокурор Юрий Луценко. Время покажет, чья возьмет. А мы будем ждать очередных матчей одесского «Черноморца». Ведь в отличие от враждующих футбольных и антикоррупционных чиновников, футбольные матчи приносят радость людям.