Дело Манафорта: новые откровения и украинский контекст

31 июля в США начался суд над бывшим главой предвыборного штаба президента Дональда Трампа и советником экс-президента Украины Виктора Януковича Полом Манафортом. Его обвиняют в том, что он выступал как иностранный агент и солгал об этом федеральным властям. Во время судебных слушаний сторона обвинения приведет 35 свидетелей и около 500 фактов, которые, по ее утверждению, докажут, что Манафорт заработал 60 млн. долларов за время работы в Украине и скрыл «значительный процент» этих денег от налогового надзора, а затем, возглавляя кампанию Трампа, получил еще миллионы долларов за счет мошеннических банковских кредитов. Рик Гейтс, еще один помощник Трампа во время предвыборной кампании, также много работавший с Манафортом в Украине, согласился сотрудничать с командой спецпрокурора Роберта Мюллера и станет ключевым свидетелем обвинения в разбирательствах в отношении Манафорта. Если Манафорта признают виновным, ему предстоит провести остаток жизни за решеткой. Если Мюллер победит, это будет означать еще один шаг к возможному импичменту президента.

Украинское дело Манафорта

Украинское дело Манафорта вызвало скандал в США. Р.Гейтс и П.Манафорт обвиняются в отмывании денег и сговоре против интересов США при сотрудничестве с В.Януковичем и его «Партией регионов». Как полагают следователи, П.Манафорт при соучастии Р.Гейтса «отмыл» более $18 млн со своих офшорных счетов. Украинские клиенты перевели с Кипра на незаконный счет Манафорта миллионы долларов, – свидетельствовал Гейтс на суде. Он рассказал, как помог Манафорту скрыть миллионы долларов, заработанные у украинских клиентов. Об этом сообщила «Радио Свобода». Как свидетель по делу Манафорта, Рик Гейтс 6 августа в суде США показал, что богатые украинские бизнесмены заплатили Манафорту миллионы долларов за политическую консультацию в Украине через банковские переводы на счета на Кипре, предназначенные для Манафорта. Гейтс говорил о схеме платежей, говоря, что Манафорт сказал ему: «украинские бизнесмены приказали ему создать кипрские счета» как прикрытие для их выплат. «По просьбе Манафорта мы не раскрыли иностранные банковские счета налоговым органам США», – сказал Гейтс. Гейтс и Манафорт контролировали зарубежные банковские счета, на которых хранились украинские деньги. «В период с 2006 по 2015 годы П.Манафорт и Р.Гейтс скрыли от США свою деятельность в качестве агентов, продвигающих интересы Украины и ее политических партий и лидеров, и получили за это миллионы долларов», – говорится в обвинительном документе Минюст. ВВС проанализировала доказательную базу, собранную офисом спецпрокурора по делу Манафорта. Эти документы показывают, каким влиянием на Януковича и окружение бывшего президента пользовался американский консультант. А также демонстрируют, с каким размахом он строил свои информационные операции и пиар-кампании, выводя своего патрона и его партию далеко за пределы местечкового поля видения и действия, привычного и комфортного для подавляющего большинства украинских политиков. Та же масштабность касается рекомендаций по платной работе европейских лоббистов Януковича из числа бывших высокопоставленных политиков (так называемая «Габсбургская группа»). Члены этой группы проводили активные переговоры с ключевыми европейскими политиками. По словам Манафорта, члены Габсбургской группы неустанно трудились, чтобы сглаживать шероховатости и негативные новости об украинской политической и экономической ситуациях. Они также обсуждали с руководством Евросоюза украинские отношения с МВФ, проводили «воспитательные» беседы с тогдашним президентом Франции Олландом, министром иностранных дел Франции Фабиусом и премьер-министром Италии Монти.

Украинская коррупция теперь кажется вечеринкой аматоров

Идущий на дно Пол Манафорт потянет за собой очень многих, в том числе и в Украине. По результатам обыска у Манафорта было изъято множество вещественных доказательств его противоправной деятельности, и в числе прочего – личная переписка по поводу организации предвыборной кампании Януковича. Насколько можно понять, аналитика компании Манафорта отработала в Украине довольно плотно и успешно. В результате было установлено, что начиная с 1990-х гг. какой-то существенной разницы между кандидатами вообще нет. Они продвигали примерно одинаковые клептократические схемы, примерно с одинаковой интенсивностью контактировали с Москвой и были верхушками олигархических кланов. По сути, речь шла не о борьбе концепций или программ, а воевали две группы миллиардеров, которые незаконно завладели собственностью УССР и выдвинули свои кандидатуры на занятие первого кресла Украины, чтобы защитить свои инвестиции. Поэтому надо было изобретать искусственные различия, которые были бы понятны избирателю. Для более понятной избирателю картины Манафорт предложил действовать методом «от противного», и если ничего хорошего с Януковичем ассоциироваться не могло, ибо все знали, что он – дважды судимый за насильственные преступления зэк, то надо было показать, что ниже падать есть куда, и оппозиция – еще хуже, чем Янукович. Собственно говоря, запускалась схема, при которой избиратель голосует не так за Януковича, как против оппозиции. В общем, оно так и случилось. Для этого оппозиция должна была уйти в откровенный «маргинез», чем подорвала бы свой авторитет и создала запрос на кандидата, обещающего «стабильность». В общем, задача была поставлена четко: чтобы оппозиция раскручивала тему антисемитизма до всех заметных масштабов. Это просто обязано было оттолкнуть от оппозиции думающую часть электората и вынудить ее если не голосовать за Януковича, то хотя бы – не принимать участия в выборах и не голосовать за оппонентов. Теперь документально подтверждено, что антисемитизм был поднят искусственно, и с правильной подачей вброшен в среду так называемой «оппозиции», которая затем по тем же нотам возглавила Майдан 2014 г. Наиболее радикально отрабатывая американские подачки, муссировали антисемитские темы ВО «Свобода» и еще несколько движений. В итоге схема сработала, и Янукович пришел на вершину власти Украины. Схема Манафорта сработала на все 100 процентов. Получается, что ряженые отморозки Тягныбока и прочая нацистская нечисть работали на интересы Януковича и при этом хорошо заработали на теме антисемитизма. Вот кто дирижировал политиками Незалэжной, кто написал ноты, раздал и одновременно сидел в яме суфлера. А нам вещали такие же политические неудачники, что это буцим-то «украинский политикум»! Всё – продажное и прогнившее изнутри! Все приторговывают ридной нэнькой Украиной, крича на виду у всех: «Слава!», втихаря считая «зелень», щедро ассигнованную «патриотам» госдеповскими структурами.

Кто на самом деле дерижировал Януковичем

Бывший руководитель кампании Трампа, политтехнолог и экс-советник Януковича Пол Манафорт имел в каждом министерстве в Украине своих людей. Это вытекает из расследования журналиста The Atlantic Франко Фоера. В его материале раскрываются до сих пор неизвестные вещи из биографии политтехнолога. Фоер отмечает, что Манафорт выстроил с Януковичем очень близкие отношения. Они часто играли в теннис, посещали баню и вместе занимались плаванием. Манафорт заставил Януковича одеваться в такие же костюмы и даже причесывать волосы таким же образом. «Манафорт научил его, как улыбаться и как вести переговоры. И все это делал тихо, с задних сидений. Он делал это очень элегантно», – пишет Фоер. Вместе с тем журналист отмечает, что Манафорт очень глубоко проник в украинскую политическую систему. «Пол имел свое отдельное теневое правительство. В каждом министерстве у него был свой человек». Олег Волошин, бывший спикер украинского МИД, рассказал Франко Фоеру, что Янукович слушал только Манафорта, в то время как аргументы своих помощников и чиновников он просто игнорировал. Автор расследования вспоминает, что Манафорт получал от Януковича огромные суммы денег – больше, чем когда-либо до этого в своей жизни. Услуги политтехнолога часто оплачивались из карманов украинских олигархов, лояльных к Януковичу. После Революции достоинства и возвращения в Соединенные Штаты Манафорт начал лечение в психологической клинике в Аризоне из-за проблем личного характера. Одна из его дочерей даже признавалась, что тогда ее отец был на грани самоубийства.

Амбарная книга «Партии регионов»

В марте 2016 года народный депутат Украины Сергей Лещенко заявил, что у него есть оригиналы документов о перечислении экс-президентом Украины Виктором Януковичем средств П.Манафорту от офшорной компании со счетом в Кыргызстане. В мае 2016 года заместитель главы СБУ Виктор Трепак передал НАБУ документы «черной бухгалтерии» Партии регионов, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных П.Манафорту, который стал позднее руководителем избирательной кампании Д.Трампа. Позднее в The New York Times вышла статья о работе П.Манафорта в Украине, после чего он подал в отставку с поста руководителя кампании Д.Трампа.