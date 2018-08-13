Подлинная Революция Достоинства

В этом году исполняется 180 лет со дня основания «Лиги против хлебных законов», учрежденной в 1838 г. в Манчестере Ричардом Кобденом. События, связанные с деятельностью Лиги и лично Р.Кобдена, могут быть рассмотрены сегодня как эталон Революции Достоинства, по сравнению с которой госдеповский балаган с печеньками Нуланд 2014 г. в Украине являются лишь жалкой копией и подражанием. По словам лорда Дж. Томпсона: «Если в будущем люди захотят знать, возможно ли разрушить предрассудок, поддерживаемый властью и защищаемый богатством, рангом и подкупом; если они спросят себя, есть ли какая-нибудь надежда опрокинуть такое зло постоянными усилиями и самопожертвованием, то им укажут на страницы, где записана история Лиги против хлебных законов». Одним из лучших свидетельств о роли Кобдена в деле отмены хлебных законов являются следующие слова его главного политического противника — премьер-министра Великобритании Роберта Пиля: «Если есть имя, которое следует связать с успехом великой реформы, то это имя — не мое, а человека, который, исходя из самых чистых и бескорыстных мотивов, с неослабевающей энергией взывал к нашему разуму, подкрепляя свои призывы красноречием тем более достойным удивления, что оно свободно от всякой аффектации и прикрас; имя, которое должно быть связано с успехом реформы, есть имя Ричарда Кобдена».

«В Англии существует два класса, два народа, два круга интересов, два принципа, — аристократия и демократия. Одна желает неравенства, другая стремится к равенству; одна отстаивает ограничения, другая требует свободы; одна хочет завоеваний, колониального режима, политического превосходства, безраздельного владычества на морях, другая трудится ради всеобщего освобождения, то есть отказа от завоеваний и захватов, хочет разбить колониальные цепи, а в международных отношениях убрать искусственные комбинации и установить свободные и добровольные отношения торгового обмена. Разве не абсурдно одинаково ненавидеть эти два класса, две народа и два принципа, из которых один благоприятен человечеству, а другой вредит ему? Тот, кто не хочет впасть в слепую, в грубейшую непоследовательность, должен протянуть руку либо английскому народу, либо английской аристократии. Если свобода, мир, равенство закона для всех, право на естественную оплату труда — это также и наши принципы, то мы должны быть солидарны с Лигой», - писал современник.

Ричард Кобден

Ричард Кобден появился на свет 3 июня 1804 года в местечке Данфорд-Фарм, расположенного близ Мидхерста. Его отец был бедным фермером, а Ричард стал четвертым ребенком в семье, которая растила 11 детей. Но это не помешало ему стать одним из самых влиятельных политиков-фритредеров Британской Империи. Он сумел выбраться из нищеты и стать фабрикантом, а также дважды становился членом палаты общин, первый раз с 1841 по 1857 год, второй – с 1859 по 1965 год. Обучение Ричарда длилось недолго, и в возрасте 14 лет он уже поступил на работу на торговый склад в Лондоне, который содержал его дядя. Выбравшись из страшной нищеты, он тут же взялся за самообразование, которое позволило ему начать мыслить государственными категориями интересов нации.

Хлебные законы

Хлебные законы, направленные на ограничение или запрещение ввоза хлеба из-за границы, были введены в Англии в интересах крупных земельных собственников. Принятый в 1815 г. хлебный закон запрещал импорт хлеба до тех пор, пока цена на хлеб в самой Англии оставалась ниже 80 шилл. В 1822 г. этот закон был несколько видоизменен, а в 1828 г. была введена скользящая шкала, согласно которой ввозные пошлины на хлеб повышались с понижением его цены на внутреннем рынке и, наоборот - понижались с повышением этой цены.

Лига против хлебных законов

Задачей «Лиги против хлебных законов» было полное, немедленное и безусловное уничтожение всех олигархических монополий, всех каких бы то ни было покровительственных пошлин в пользу земледелия, промышленности или торговли, т.е. абсолютная свобода торговли, полная свобода конкуренции, свержение господства одного привилегированного класса над всем народом, расторжение колониальных пут — вот что крупными буквами стояло на знамени Лиги. «Легко понять, - писал Фредерик Бастиа в своей книге «Кобден и Лига», - почему фритрейдеры с самого начала сосредоточили силы против одной-единственной монополии — на зерно. Эта монополия — основа всей системы. От нее получают свою долю аристократия и сами законодатели. Отними у них эту монополию, и они даром отдадут все остальное. К тому же именно эта монополия ложится самым тяжелым грузом на простой народ, и несправедливость ее очевиднее. Налог на хлеб, на еду, на жизнь — борьба против них способна пробудить симпатию масс к тем, кто берется против этого. Воистину великое и прекрасное зрелище видеть, как совсем маленькая группа людей пытается своим трудом, упорством и энергией разрушить самый угнетательский и превосходно организованный режим, и это после многовековой кабалы, самой тяжелой среди великих народов и во всем человечестве; и это без обращения к грубой силе, без малейшей попытки вызвать и подхлестнуть народный гнев, а путем освещения ярким светом всех складок и извилин системы, путем опровержения и отбрасывания всех ухищрений, на которые эта система опирается, путем приобщения масс к знанию и добродетелям, которые только и могут освободить их из-под давящего на них гнета».

Революция Кобдена

Осенью 1838 г. разразился сильный кризис, длившийся до 1843 г., вызвавший сильное повышение цен на хлеб, сокращение работы и падение зарплаты, усиление нищеты, народные волнения. Возникла крайняя нужда добыть дешевый хлеб для голодающего народа, а «хлебные законы» служили этому непреоборимым препятствием. На них было направлено всеобщее негодование, как на главную причину народного бедствия. В Манчестере — центре мануфактурного производства, где жило наибольшее число страдавшего рабочего класса, в августе 1838 г. семь человек собрались на совещание и решили устроить по разным городам митинги, чтобы склонить общественное мнение в пользу отмены хлебных законов. Кобден сразу занял в совете Лиги центральное положение, успев зарекомендовать себя своими бескомпромиссными журнальными статьями и памфлетами на эту тему. Кобден видел в Германии несколькими месяцами ранее яркую картину могущества Ганзейских городов (аналог зоны свободной торговли) и призывал создать подобный союз против господствующей системы. «Составим из наших больших городов Лигу, которая уничтожит нечестие нашей феодальной аристократии, и пускай разрушенные замки по Рейну и Эльбе послужат нашим противникам знамением того злосчастия, которое ожидает их, если они будут упорствовать в своей борьбе против промышленных классов страны». Во главе Лиги стоял исполнительный Совет из 50 членов, дававший направление всей ее деятельности, а душой, вдохновителем его был прежде всех Кобден. Целый ряд выдающихся своими талантами людей заведовали отдельными частями управления Лиги. Во всех частях этого механизма сразу же закипела непрерывная, горячая, мудро поставленная работа. Через журналы, газеты, памфлеты Лига действовала на общественное мнение страны, разоблачая язвы господствующего порядка и разъясняя основы лучшего будущего. Митинги устраивались с самого открытия Лиги по многим городам Англии, потом сделавшись еженедельными собраниями, на которых неутомимее всех трудился Кобден.

Английский Майдан

Десятки тысяч людей и под открытым небом, и под навесами, и в обширных залах общественных собраний стекались слушать ораторов Лиги и постепенно умножали ту громадную нравственную силу, перед которой должна была сложить свое оружие прежде гордая, считавшая себя неуязвимой, олигархия. По свидетельству современников, «ясность, логика, простота и легкость, сила убедительности вместе с безусловной искренностью горели в глазах Кобдена». «Ораторы Лиги часто восходили на высочайшие ступени политического красноречия, да иначе и не могло быть. Каковы внешние обстоятельства и каково состояние души, которые способны вызвать и проявить всю мощь ораторского искусства? Разве не сама великая борьба стирает всякий личный интерес оратора перед огромностью интереса общественного? И какая другая борьба может иметь такой характер, как не эта, в которой самая живучая аристократия и самая энергичная демократия в мире борются между собой оружием законности, слова и рассудительности, первая — за свои несправедливые и вековые привилегии, вторая — за священные права труда, за мир, свободу и братство в большой человеческой семье? Мы видели, как революционная страсть превращала в могучих трибунов людей, которые, не будь этих революционных бурь и потрясений, оставались бы посредственностями, о которых не знал бы мир, и сами они не знали бы себя. Революция, как горящий уголь, коснувшийся уст Исайи, коснулась их уст и воспламенила их сердца. Но в те времена социальная наука, знание законов, которым подчинено человечество, еще не могли питать и направлять их бурное красноречие. Учения Рейналя и Руссо, древние чувства, заимствованные у греков и римлян, заблуждения ХVIII века и декламаторская фразеология, которой обычно прикрывались эти заблуждения — все это хотя и не отнимало ничего, а даже придавало некую пылкость ораторству, все-таки делало его бесплодным для века более просвещенного. Ибо говорить страстно — это еще не все; надо говорить также и умно и, затрагивая сердца, удовлетворять интеллект. Я думаю, что именно эти свойства мы находим в речах Кобдена, Томпсона, Фокса, Гибсона, Брайта и других. Это уже не магические слова, не имеющие четкого определения, такие, как свобода, равенство, братство, скорее пробуждающие инстинкты, чем порождающие идеи. Это наука, точная наука, наука экономистов Адама Смита и Жана-Батиста Сэя, которая, конечно, может для своего распространения заимствовать огонь отрасти, но ее собственный свет не гаснет никогда», - писал Бастиа. Многие ораторы в один и тот же день утром выступали в Ливерпуле, вечером в Глазго или Ливерпуле. Активность Кобдена была просто беспрецедентной: за 2 месяца он провел 40 митингов, кроме этого принимая активное участие в создании тонн печатной продукции по всей стране (огромная масса летучих листков, афиш, циркуляров, памфлетов, статей и т.д.), что позволило проникнуть в самые глухие закоулки королевства. Деньги Лига собирала по подписке (фактически, народные деньги: огромные по тем временам суммы от 6000 ф.ст. в 1840 до 500000 ф.ст. В 1845 г.), и сбрасывались все члены самой Лиги. Лично Кобден вложил все, что заработал за предыдущие годы, чуть не потеряв весь свой бизнес (вмешались друзья). Фергюсон писал, что именно деятельность Лиги создала атмосферу в Англии, в которой родилось Гражданское общество, способное реально противостоять Олигархии и лендлордам. Лига потратила 80000 ф.ст. на учреждение народных школ и благотворительных учреждений для бедных рабочих и крестьян. В 1841 году Ричарда Кобдена избрали членом парламента. Наступившая в 1840-1842 годах экономическая депрессия привела к резкому росту популярности Лиги, митинги которой проходили при большом стечении народа. Основными требованиями Лиги были: отмена пошлин на хлеб, ввозимый в Великобританию, и организация свободной торговли. Уже к 1845 году Лига становится серьезной политической силой, представляя собой наиболее организованную политическую группу в Англии, к тому же располагающей самым большим бюджетом.

Рыцари без страха и упрека

В 1841 г. все лидеры Лиги были членами Парламента: Кобден, Брайт, Вилье, Гибсон, Фокс и Томпсон.

По мнению Кобдена, «лекарством против всех социальных недугов является свобода индивидуальных соглашений. Одним из применений этого начала надо считать беспошлинную торговлю хлебом и другими продуктами первой необходимости. Каждая нация, сообразно условиям своего климата, почвы, населения, призвана ставить на рынок по преимуществу те или другие предметы. Крупное капиталистическое производство, пользующееся наилучшими машинами, казалось Кобдену лучшим средством спасти рабочий класс Англии от материальной нужды и социальных бедствий. Он предвидел широкое развитие в Англии обрабатывающей промышленности, свободный обмен ее продуктов на иноземный хлеб, по его мнению, повел бы к увеличению опроса на труд, и реальная заработная плата возросла бы. С расширением сбыта и фабриканты, и рабочие будут постоянно заняты; безработица прекратится. Исчезнут, поэтому, и «рабочие дома, как с падением феодализма - замки баронов». Руководитель оппозиции Джон Рассель первый выступил в парламенте защитником этих же мыслей. Роберт Пиль, стоявший во главе кабинета тори, только в 1846 году решительно перешел на сторону фритредеров. Ситуацию переломил картофельный голод, мучивший Ирландию, и только это заставило правительство, возглавляемое Робертом Пилем, поддержать декларируемую Лигой отмену хлебных законов. 16 мая этого года он внес в парламент билль, согласно которому с 1 января 1849 года хлебные пошлины совершенно отменялись». Революция Кобдена победила.

Украинская «революция» 2014г

Если, следуя сравнительно-историческому методу, оценить события 2014 г. на Украине на фоне общенародной Революции Кобдена, то сравнение будет явно не в пользу первой. Где та правда, которая стояла за Революцией? Только масонский бред и либерастия. Где эти моральные лидеры нации — «кобданы» Майдана, которые представляли собой рыцарей без страха и упрека, за которыми мог пойти народ? Постмодернистский фарс, организованный по методичкам «цветных революций» Джина Шарпа на миллиарды Госдепа и ЦРУ США, который нам пытались всучить за общенациональный подъем против «злочинной панды». И все для того, чтобы Штаты через марионеточный недружественный режим могли язвить Россию в бок. Свора беспринципных политиканов, захватившая власть, смогла без труда оседлать финансовые потоки и сказочно обогатиться за 5 лет постмайданного правления, выполняя все инструкции МВФ по отжиму целой страны. Вот вам и вся «Революция Достоинства». Какой конфуз! Украина второй раз наступила на грабли, которые на сей раз впились не только в бок, но и в самое сердце.