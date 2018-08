Дефолты и девальвация – не «конец света»: готовьтесь пережить без паники

«Дефолт» (default)! Эта махинация отказа властей выполнять платежи по тем или иным долговым обязательствам вновь грозит жителям Украины после того, как нежданно в конце июля грянул микро-дефолт Пенсионного Фонда Украины (ПФУ), и началась вспышка девальвации гривны. А на осень пророчат очередное повышение (по требованию МВФ) цен на (топливный) газ и урезание Кабмином финансирования социальных программ. «Следствием этого может быть дефолт», – остерег 3 августа оппозиционный народный депутат Юрий Павленко.

По-разному могут обеднить сограждан ныне правящие, но грех – впадать в уныние: надо этому противиться всеми доступными законными путями, четко осознав – какими приемами и кто замышляет «кинуть» народ. Ведь правила и пропорции обмена «слабых» и любых валют определяют не сами денежные знаки, а оперирующие ими воротилы, в т. ч. корыстолюбивые торговцы «финансами».

Старт череды денежных «зрад»

В третьей декаде июля с. г. ныне правящие украинцами встревожили многомиллионный контингент пенсионеров перерывом на пару дней выплат из ПФУ, которые для многих – единственный источник существования. Как то случилось, и кто был виноват – народу доподлинно не пояснили и никого из причастных служащих не покарали показательно даже «выговором». Поэтому напрашиваются два варианта догадок:

– устроили тот сбой (микро-дефолт) выплат – умышленно (проверяя мучимых на покорность или в других целях, включая отвлечение внимания от иных деяний и фигурантов);

– «накосячили» чины высокого ранга, оберегаемые властными покровителями.

Отсутствие «разбора полетов» и немногочисленность откликов официальных лиц на ту просрочку выплат пенсий склоняет ко второй версии произошедшего. Но заподозрить в том ЧП сговор группы чиновников и финансистов побуждает цепь иных событий, замалчиваемых провластными СМИ, но логично дополняющих друг друга.

В среду 18 июля в пресс-центре известного «рулевого» прозападного издания «Главком» планово провели (оплаченную организаторами) пресс-конференцию Олега Устенко. Там сей глашатай зарубежных финансистов распинался по теме «Фінансова стабільність України» и шокировал залпом «ужастиков», как неустойчиво положение украинской гривны из-за дестабилизирующих факторов: начиная с нехватки средств в казне на все обещания Кабмина – до «нужды» выклянчить у Международного валютного фонда (International Monetary Fund, IMF) займ, предварительно… выполнив требование повысить цену на газ. Не щадя здоровье слабонервных, оракул одной «пресухой» не утолился и в следующие дни еще не раз через СМИ дерзал «вразумлять» публику о «неизбежности» предсказанных им бед и подчинения властей Украины указаниям МВФ.

В пятницу 20 июля с бизнес-сайта UBR запустили зловещие речи Александра Вальчишена, аналитика международной компании ICU (где прежде работала скандальная экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева). Знаток из (тесно связанной с бизнесом П. Порошенко) ICU намекнул на «кидок»: мол, к декабрю этого года обмен гривны (₴) «будет двигаться к отметке 28 грн./$», вместо державшегося последние месяцы баланса в 26,40 – 26,43 грн./$. Заодно Вальчишен предсказал рост на 10% «инфляции» на потребительском рынке.

Эти грозные мнения тиражировали через СМИ и «соцсети» в течение выходных, а в понедельник 21 июля, словно подтверждая «правоту» Устенко и Вальчишена, в ПФУ приостановили выплаты своим беззащитным клиентам… И менялы, используя слух о «безденежьи ПФУ», взялись уценять («девальвировать») гривну «к отметке 28 грн/$». В итоге к началу августа в уличных обменниках ее «опустили» на 3-4% (до 27,30 – 27,60 грн./$), пока 6 августа на управляемых Нацбанком «межбанковских торгах» ни проделали «отскок» к пропорции 27,145 – 27,155 грн./$.

Затеянную уценку («девальвацию») гривны не остановило то, что 25 июля ПФУ возобновил выплаты пенсий, о чем сразу публично заявил глава ПФУ А. Зарудный, высказав за допущенную просрочку – «личные извинения». Примечательно, что в ПФУ умалчивают о причине «сбоя» с выплатами, а факт их возобновления многие СМИ предпочли не афишировать. Так что, не дефицит в бюджетах ПФУ и казны – причина июльской уценке гривны, чей курс не обрушило в 2015 году даже объявление правительством А. Яценюка (технического) дефолта по выплатам долгов внешним кредиторам.

Ход бедоносной «либерализации» таят от «электората»

Ввиду сезона летних отпусков (отвлекших многих политиков и руководителей бизнес-структур) июльские спекуляции с гривной не вызвали былого ажиотажа на рынке и широкого общественного резонанса. «Филонили» эту тему даже штатные комментаторы, облегчив работу Устенко и Ко, которые свели обсуждения к пересудам о давно говоренном: ведь к финансовой деятельности правительства можно было предъявлять те же замечания, что и год назад.

Притчей во языцех стали стенания о «бюджетном дефиците», т. к. правительству в конце прошлого года в очередной раз утвердили в Верховной Раде нереалистично «оптимистичный» проект расходов и доходов подконтрольных ведомств на 2018 год, где чиновники сами признали недостачу более 81 млрд. грн., и близок момент расставания с этой иллюзией. Потребуется «секвестр» (урезание прежнего плана трат) на внушительную сумму, т. к. в первом полугодии не был перевыполнен план доходов госказны (небольшой в 3 млрд. грн. прирост доходов получен лишь в бюджетах ряда субъектов местного самоуправления). Но подобный блеф планирования – обычная практика последних лет и сам по себе не требует девальвации гривны, роста потребительских цен или «дефолта» ПФУ. Ведь отказом от реализации в текущем году ряда затратных, но не архи-нужных (обходимых) проектов можно уберечь от провала основные макроэкономические величины, включая уровень платежеспособности населения.

С другой стороны, пора устранить «дыры» в сборе налогов и сборов, начиная с таможни, где такую недостачу западные эксперты оценивают в 4,8 млрд долл. в год! Годится и такой рецепт, как конфискации неправедно добытых крупных состояний…

Антикризисные варианты латания бюджета известны – была б на то добрая воля! Даже внешние долги можно «погашать» по-разному, в том числе – не обкрадывая девальвацией национальной валюты. Но ныне навязывают, увы, иные «рецепты». Так, оракул Усенко среди прочего муссировал идею, как «правильнее» обобрать клиентов ПФУ.

Если сохранить политику, которая сейчас осуществляется в стране, то… нужно будет переходить на грузинскую модель пенсионной системы, когда все пенсионеры получают единую минимальную пенсию… Но даже эта система… может вообще развалиться, и нужно будет переходить к модели, которая действует в странах средней Азии, где забота о пенсионерах является задачей их детей…

Зная, что озвученный (антиконституционный) прием – аномален «для Украины с точки зрения менталитета», он высказался за иной путь лишения пенсий: поднимать пенсионный возраст… Оптимизация приемов «кинуть» украинских пенсионеров влечет, увы, не только этого функционера «Международного Фонда Блейзера», но и «законотворцев» коалиции в Верховной Раде нынешнего созыва. Хотя даже, если прекратить все (в т. ч. бывшим депутатам Рады и Президентам Украины) выплаты пенсий, ныне правящие опять скоро сотворят «дефицит средств», т. к. никогда не достаточно доходов без меры потрошащим казну… Бич нынешней финансовой системы Украины – не пенсионеры и малолетние иждивенцы, а «финансисты», нацеленные банкротить государство и сограждан.

Предательская «либерализация» – презент не гражданам Украины

В момент девальвации оракул Устенко оправдал свою фамилию и амплуа, усердствовал не зря: указал, как любят профи, «ложный след». И проделал это – как златоуст, на зависть иным «экспертам», типа тезки Соскина, который в раже откровений 23 июля разболтал, что кому-то «нужно» лишить украинцев не только субсидий на коммунальные услуги, но и «отсталой» металлургии, оставив лишь сельское хозяйство… Устенко же, не страдая истерией: речи плел – складно и надежно отвлекая от деяний таких «игроков», как президент Порошенко и руководство НБУ. Умолчать об их ключевой роли в июльской и грядущих девальвациях – не логично, но было нужно…

4 июля именно П. Порошенко, как известно, подписал (дав ход) инициированный им очень спорный закон «О валюте и валютных операциях». Там, среди прочего, втихаря втулили в статью 2 норму, отменяющую обязанность НБУ поддерживать стабильность платежеспособности и обменного курса национальной валюты. В статье 99 Конституции это указано однозначно:

Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави – Національного банку України.

Но эту «основную функцию» новаторы дерзнули попрать иным «принципом регулирования»:

«самостійність та ринковість валютного регулювання, що передбачає:

– гнучкість валютного курсу;

– незалежність Національного банку України у формуванні та реалізації валютної і монетарної політики у межах, визначених законом».

Суть цитируемого словоблудия плутов – замена «стабільності» на «гнучкість» и отказ от служения НБУ общенародным интересам! Это – прямо нарушает норму Конституции, но… нужно валютным спекулянтам, одна из группировок которых обсела НБУ и дружна с П. Порошенко. Не зря же последний и подал 19 марта с. г. в парламент (как «неотложный») законопроект (№ 8152) с новацией по «гибкости», а затем подписал итоговый вариант этого узаконенного коалицией документа. «Обоснование» же того почина «гаранта» подписывал ныне числящийся «главой» НБУ Яков Смолий (послушный В. Гонтаревой и Ко).

При этом в Раде группа депутатов (служащих «евроинтеграции») тоже сочинили вдогонку два своих законопроекта, схожих с – порошенковским (взятым за основу), и затем «правили» там текст. Но никак не нарушили исходный замысел: максимально облегчить (себе и партнерам) валютные операции, в т. ч. вывод денег из Украины. Ведь их тоже не смутила новация (поэтапно) лишить украинское государство права контроля на своей территории за ходом операций с отечественной и иностранными валютами (и с банковскими металлами). Не учли, что такой разгул «свобод» добавляет рисков экономике Украины?

Упрощения спекуляций с котировками гривны заведомо венчает – девальвация. Смягчая наказания за уклонения от уплаты налогов от внешней торговли – снижают доходы казны. А массовый вывод (как «бегство») денежных сумм – истинная причина девальвации, отмеченной выше. Как указывали ряд аналитиков и признал 31 июля глава совета НБУ Богдан Данилишин, толчком стала «репатриация» (вывод в свои страны) иностранными финансистами массы денег, выплаченных им Нацбанком (с рентной прибылью) за покупку высокодоходных (17% годовых) облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Срок выкупа тех ценных бумаг истек 24 июля и полагающиеся гривневые суммы НБУ вернул «вкладчикам», а те решили менять гривны на привычные доллары и выводить из Украины. Но НБУ не продал им нужный объем валюты, побудив сбывать гривны – подешевле… Так что виновники той паники – дельцы НБУ, а не служащие казначейства или ПФУ! И такие ЧП грозят зачастить: ведь НБУ расширяет торговлю краткосрочными (на 3 месяца) ОВГЗ. Надо ли? Помнится, в РФ в 1998 году так доигрались до дефолта, обеднившего миллионы веривших той нацвалюте…

Поэтому смущает расширение в ЗУ «Про валюту…» полномочий деятелей НБУ: им статья 11 про «валютный надзор» позволяет встревать в дела фиска, ВЭД, финансового планирования, собирать информацию о лицензируемых операторах почтовой связи и их клиентах, а также устанавливать размеры штрафов объектам такого надзора и определять «признаки ухудшения платежного баланса Украины» (и иные угрозы), решая по своему усмотрению, когда и какие вводить ограничения финансовых операций. Причем служащим НБУ – штрафы не прописали…

Зато одной из целей ЗУ «О валюте…» заявлено одностороннее подчинение законам такого (мега)-государства, как ЕС. Это же – вызов нормам Конституции Украины, где ясно указано:

«Суверенітет України поширюється на всю її територію» (статья 2);

«Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України» (статья 9).

Суверенитет нужен не только для престижа Украины, но и для экономической безопасности здесь живущих. А опасна нынешнему «населению» узаконенная новаторами в статье 1 трактовка прав нерезидентов при нечеткости их отличий от резидентов. Это фактически снимает барьеры против массового вторжения иностранных скупщиков, резко увеличив риск потери украинскими гражданами в своей стране возможностей владеть основной массой хозяйственных средств. Обнуление же экономического суверенитета низведет Украину в территорию-придаток (с неполноправным «населением») по типу привязки Пуэрто-Рико к США…

Кому это «надо»?

П. Порошенко помнит, что большинство сограждан-избирателей не просили добавить им рекламируемой «свободы самостоятельно решать, когда и как проводить валютные операции»: это важно не им. Такой простор финансовых маневров ценен узкому, но влиятельному клубу транснациональных финансистов и всех, причастных к их бизнесу. Они знают, как богатеть на «неустойчивости настроений» и доверии масс…

Не зря озаботившийся о финансистах П. Порошенко после принятия 21 июня Верховной Радой ЗУ «Про валюту…» выдерживал 13-дневную паузу (когда желающие могли выявить благодарность) и лишь потом подписал текст закона в ходе зрелищной церемонии. «Гарант» не просто своей подписью «подмахнул» документ, а как столичный аукционист театрально радовал этим собрание важных персон – «представителей бизнес ассоциаций и бизнес сообществ». И,

будто хваля их, произнес там многозначительный спич (достойный изучения и пенсионерами, и пытливой молодежью), заявив, в частности:

Это плод наших совместных усилий… нашей совместной, согласованной работы, как бы кто не противодействовал в Верховной Раде и за ее пределами, как бы кто ни пытался шантажировать, «продавить» что-то, что бы препятствовало эффективному функционированию Закона «О валюте и валютных операциях»… Мы с вами это сделали. Уверен, что и этот день войдет в историю как еще одна из свобод Украины. Я поздравляю вас с этим, это наша с вами победа!

Составляющие той (по)беды «гарант» перечислил поштучно:

1) Вводится принцип «разрешено все, что не запрещено».

2) Внедряется принцип «информирования»… о совершенных валютных операциях вместо получения резидентами/нерезидентами индивидуальных лицензий/разрешений на осуществление разовой валютной операции.

3) Отменяется возможность приостановления внешнеэкономической деятельности и внедрение индивидуального лицензирования к нарушителям, оставив только возможность штрафных санкций ГФС.

4) Вместо валютного контроля будет осуществляться валютный «надзор» за операциями на сумму от 150 000 гривен (того требует законодательство о предотвращении отмывания доходов)

5) Закрепляются новые полномочия НБУ вводить «меры защиты» на валютном рынке при наличии признаков неустойчивого финансового состояния банковской системы…

Пятый элемент содержит смутные угрозы даруемому «безвизу капиталов», зато конкретно указана резиденция решающих спорные ситуации при «наличии признаков» неустойчивости чего-то в банковском хозяйстве… Очевидно, теперь не только нерезиденты, но и простые украинцы окажутся в растущей зависимости от помыслов, квалификации, психических состояний… руководства НБУ. Это актуализирует вопрос: правилен ли нынешний порядок подбора и расстановки там кадров? Может, главу НБУ и часть его заместителей пора назначать – всеукраинским голосованием, которое тоже можно сделать весьма свободным? Чтобы НБУ не превратился в синекуру «мудрецов» из ICU и иных группировок.

Расширять свободы массе рядовых пользователей гривны (и «услуг» опекунов из НБУ) П. Порошенко даже не обещает. Зато присутствовавшим 4 июля на сходе бизнес-элитариев почти гарантировал выпуск другого сверх-полезного (им) закона: о налоге на «выведенный» капитал. Дразня присутствующих (в т. ч. нерезидентов и резидентов зарубежья), П. Порошенко разъяснял им, как учитель первоклашкам:

Детки! Помните, как здесь были разные мнения внутри одной головы, имею в виду отдельные ассоциации, которые никак не могли определиться: они – «умные» или «красивые». Нам нужна ваша общая позиция: мы – «за» налог на выведение капитала или мы – «против» налога на выведение капитала.

Упиваясь на сцене ролью «дарителя свобод», П. Порошенко перебрал и, хвастая получением от президента Эстонии неких советов о проведении такой новации, допустил промашку, публично разболтав, что «мы на сегодняшний день должны очень четко рассчитать реальные потери. И эта работа уже началась».

Верьте – фактам, опирайтесь – на опыт и здравый смысл

На кого сомнительно богатеющие новаторы попытаются перекинуть ожидаемые потери – понятно в Украине и пенсионерам, и юным иждивенцам. А как они намерены это проделать – надо следить самим, не полагаясь на вопли «независимого» эксперта Соскина или блейзерца Устенко.

Ибо глупо ждать откровений о планах богатеющих на разорении украинцев из уст сотрудника одного из таких «скоробагатьков», эмигрировавшего из Харькова радиоинженером, но чудесно перевоплотившегося в 1994 году в глобального финансиста, промышляющего в странах экс-СССР, Болгарии и Румынии (при этом оставаясь жить в полюбившемся Техасе). Тем более что удачливей всего М. Блейзер стяжал капиталы на «приватизации» украинских предприятий… Не зря эта группа следит за ходом банкротств в Украине, информируя о том не нас, а англоязычных «инвесторов». Украинцам стоит знать, какие факты важны потенциальным пришельцам. Тем более что доклад за май с. г. толково иллюстрирован таблицей «макроэкономических» показателей в 2012-2017 годах (с прогнозом на год нынешний). И там драма отечественной экономики явна в первой же строке (Gross domestic product).

Нам тоже надо четко осознать, что «валовой внутренний продукт» Украины на сумму в 180 млрд. US$ за 2013 год был опущен до 87 млрд. US$ в 2015-м, а в 2017-м приподнят до 104 US$. Что тогда же мультиплицировали внешний народный долг (Public External Debt): от 31,7 млрд. US$ – до 47 млрд. US$ (прогнозируют к концу 2018-го – 52 млрд. US$, т. е. более чем по 2000 US$ на каждого трудоспособного жителя страны)!

Интересны хроника кульбитов обменного курса гривны (за 1 US$ – лишь 8,1 грн. в 2012-м и на 20 грн. больше в конце 2017-го) и динамика «среднерыночных» гривневых цен на товары потребления (после снижения на 0,2 % в 2012-м – скакнули в 2015-м на 43,3% и на 13,7% в 2017-м). Ведь творимая уценка («девальвация») местных ресурсов, включая «активы» хозяйств, обедняет массу аборигенов, но привлекает зарубежных финансистов, и заинтересованные – высматривают выгодные комбинации и моменты для «хапка».

При этом истинные заказчики и авторы стратегий финансовых проделок зачастую остаются неизвестны публике, предъявляя при необходимости кого-то из агентов. Последние могут иметь респектабельный вид, но сути это не меняет. И кто не хочет быть обманут в таких «играх», должен четко выявлять, каким силам помогают какие наймиты блэйзеров (вовлекаемые в дело в разной мере, но – не на стороне сограждан-украинцев).

Не стоят доверия потуги чужих агентов вызывать панику или дарить советы о «сбережении» тем или иным «честным финансистом» денег (чужих ему) украинских вкладчиков. Соавторы паник – не друзья народа. Примечательно, что даже глашатай Устенко не раз тиражировал несбывшиеся прогнозы, но из «экспертов» его не отставляют. Ибо такие втираемые «даруемые» публике прогнозы ценны не точностью сказанного, а способностью вызывать ажиотаж (достоверность же – требуют от авторов докладов, поставляемых эксклюзивно за крупную плату).

Бои ловцов «лаве»

«… разом – до бою!» – многообещающе завершил П. Порошенко 4 июля свой спич перед отборными представителями «бизнес ассоциаций и бизнес сообществ». Тем временем, бои за финансовые средства украинцев уже активизировали полным ходом.

В Одессе, например, «игроки» из ГПУ развернули судебную тяжбу по сносу широко известного в финансовых кругах рынка «Книжка», используемого местными менялами подобно мини-бирже обмена «налички». Такие конкуренты – небольшая, но помеха киевским и зарубежным (офисным) финансистам, и кто-то там «наверху» повелел разогнать их вольницу куда подальше. Не обойдут вниманием «контролирующие органы» и менял «7 километра».

Ибо «либерализация» валютного рынка означает – не только расширение свобод для избранных, но и передел на валютном рынке ролей и злачных мест (в чем патронируемые властями получают немалую фору). И давнее правило «деньги идут – к деньгам» в нынешних реалиях Украины прогнозируемо приведет к обогащению узкого круга «дилеров» за счет новых способов прикарманивать деньги беспечных клиентов. А в этом деле «коронный номер» – обмануть нацию опусканием обменного курса основной денежной валюты аборигенов.

Поэтому – НБУ или Кабмин вполне могут объявить какой-нибудь «дефолт» (особенно при отстранении от кормил власти и эмиграции бедоносных чиновников-бизнесменов). Но более удобное время устроения такой комбинации – не конец нынешнего лета, а начало 2019-го. Тогда «спусковым крючком» может стать даже успех лоббирования в украинском парламенте обещанного П. Порошенко законопроекта про «налог на выведенный капитал». Ибо, даже не зная технические тонкости той не особо афишируемой «президентской инициативы», можно сообразить, что пока ее основное назначение – облегчить нуворишам (в т. ч. себе и приближенным) гарантии быстрой эвакуации из Украины за границу (в известные оффшоры, например) огромных сумм разных валют…

Советы выживания собратьям по беде

Не имея рычагов влияния на руководство Нацбанка, Минфина и самого П. Порошенко, «простые граждане» бессильны существенно мешать их рискованным маневрам с валютой. Но стоит следить, как готовятся «кидать» миноритарных пользователей дензнаков и… сопротивляться этому немногими доступными «населению» способами.

Кратно доказана опытом нескольких поколений украинцев аксиома, что наиболее рискуют при уценках гривны… те, кто запас крупную сумму таких «сбережений» (капиталов). Им минимизировать потери позволяет – лишь срочная (как бегство) замена уценяемых денег на те, чей курс пока не «роняют». В этом оперативно могут помочь (проверенные «стажем работ») уличные менялы и выносные «обменики» коммерческих банков и финансовых агентств (эту сеть менял не случайно жестко и настойчиво перекраивали, когда В. Гонтарева возглавила НБУ). А из банков вызволить отданное ради «приращения» процентов ренты – удается трудней…

Имеющим малый запас «падающих» валют доступен и второй вариант их обмена – своевременная покупка по «старым» ценам нужных (себе) товаров с достаточно длительным сроком хранения или «ходовых». При этом при девальвациях гривны более выгодно покупать импортные товары (закупленные ранее за инвалюту по «старому» курсу), а при девальвациях инвалют – такие закупки возможны у более узкого круга продавцов.

Увы, клиенты ПФУ в принятии таких защитных мер в реалиях Украины сильно ограничены и повышенно уязвимы от «кидков» в обеспечении гривнами. Зато и тут многих выручает повышение предусмотрительности (и «запасливость»): заранее выискивают и планируют выгодные варианты траты на закупки товаров (реже – «стойких» инвалют). Так спасаются не имеющие иных источников помощи (от родственников, например), зная: не дождутся милости от нынешних «властей» (законопроекты в помощь голодающим и нищающим согражданам – ни П. Порошенко, ни парламентские «коалиционеры» не вносят даже в круг своих обещаний).

Немало людей недоиспользуют возможности рационализации процессов в своих «домохозяйствах» и, поразмыслив, могут так уменьшать траты («экономя» средства). И это не всегда – трагично, а при отказе, например, от табакокурения – даже полезно!

Редкую возможность («бонус» за успехи в тяготах «искусственного отбора») дополнительно получат все, кто доживут до перевыборов парламента и Президента: участие в волеизъявлении о смене ныне правящей группки скоробогатьков, ведущую обманутых украинцев не к «стандартам ЕС», а к нищему прозябанию, как у бесправных бедняков и стариков Центральной Азии…