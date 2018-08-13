В одесской «Молодой гвардии» состоялись первые спринтерские игры «Южной велосипедной лиги»

Как сообщили в пресс-службе «Южной велосипедной лиги», в соревнованиях приняли участие мужчины (возрастная категория 16-39 и 40-59 лет) и женщины (категория «абсолют»). Гонки прошли в трех видах: гит (600 метров), гора (200 метров) и спринт (300 метров).

Первым видом программы стал гит с места длиной 600 метров. У девушек лучшее время показала Ольга Ящук. В категории 40-59 лет первое время показал Андрей Пафененок, второе – Виктор Галицкий, а третье Вячеслав Иванов. В категории 16-39 лет первым стал Олег Бимбаш, вторым — Денис Мудренко, третьим — Ренат Закиров.

Следующим видом соревнований была гонка в гору. В этой дисциплине победил Андрей Бендик, показавший лучшее время в категории 40-59. Вторым стал Вячеслав Иванов, а третьим — Андрей Парфенок. В младшей категории победу праздновал Олег Бимбаш, второе место у Виктора Скрыпника, и замкнул тройку Денис Мудренко.

Как подчеркивается в сообщении, завершающим и самым зрелищным видом программы дня, определившим победителей, стал парный спринт (на 300 метров), где гонщики в очной борьбе могли выявить сильнейшего. В дуэли девушек – Ольги Ящук и Анны Родиной первой была Анна, однако задел, сделанный Ольгой в предыдущих видах, вывел её на заслуженное первое место.

В категории 40-59 первое место в спринте занял представитель «Пальмиры» Владимир Сидоренко, вырвавший победу в очном споре с Владиславом Забавским. Третье место в этой дисциплине занял Андрей Парфененок («Аркадия»).

В категории 16-39 Денис Мудренко стал первым, Олег Бимбаш — вторым, а третьим — Владимир Коновалов.

В категории 40-59 – на первое место поднялся Андрей Парфененок, второе место — у Вячеслава Иванова, а третье — у Андрея Бендика.

У девушек лучшей стала Ольга Ящук, второе место у Анны Родиной, а тройку замкнула Марина Толмачева.

Организаторы подчеркнули, что все участники гонок, а также зрители, сделали положительные отзывы, поэтому старт удался. В ЮВЛ надеются, что такие спринтерские гонки станут традиционными.