Филарет: Если община решила выйти из одного патриархата и войти в другой, то имущество она сохраняет за собой. Потому что это ее имущество, а не Патриархата!

Филарет прокомментировал ситуацию вокруг Лавр - Киево-Печерской и Почаевской: "То же самое могу сказать о Лаврах. Они будут украинскими, а не ячейками "русского мира", - сообщает пресс-центр Киевской Патриархии.

"Никакого насилия после Томоса не будет, а имущество будет принадлежать общинам, как и теперь... Что касается храмов, другого церковного имущества. Здесь тоже происходит манипуляция фактами, распространяется ложь, когда сторонники МП (Московского патриархата - ред.) говорят, что якобы "Киевский Патриархат захватывает храмы Московского Патриархата". Это не возможно в принципе! Потому что нет "храмов Киевского Патриархата" или "храмов "Московского Патриархата". По украинским законам все храмы и имущество принадлежат общинам – на правах собственности или на правах пользования, на правах аренды. Общинам – то есть приходам, монастырям, духовным учебным заведениям. Не Церкви как таковой, а конкретным людям, конкретным общинам верующих. А вот уже эти общины, эти сообщества добровольно входят в структуру того или иного патриархата путем подчинения определенному религиозному центру", - рассказал он.

По его словам, если община решила выйти из одного патриархата и войти в другой, то имущество она сохраняет за собой. "Потому что это ее имущество, а не Патриархата!" - подчеркнул Филарет.

Патриарх отметил, что если сейчас в Киевский патриархат переходят десятки приходов, то после Томоса "переходить будут тысячи".

"Наша позиция такова: если больше чем две трети общины решили на своих общих собраниях, что надо перейти из одного патриархата в другой, то имущество община сохраняет за собой, а меньшинство имеет право построить себе другой храм или оборудовать помещение. Если решило простое большинство, две трети, тогда нужно проводить поочередное богослужение, чтобы имели право пользоваться храмом обе части бывшей одной общины – и большинство, и меньшинство", - отметил он.