Работы по восстановлению Дома Руссова идут полным ходом

Как сегодня смоги убедиться журналисты, рабочие, которые заняты на объекте работают очень старательно. Так, они вручную убрали огромное количество стройматериалов, чтобы иметь возможность приступить к работам по укреплению фундамента.

В настоящее время эти работы уже находятся в завершающей стадии и, по словам мэра, уже через неделю будут установлены строительные леса и начнутся фасадные работы.

Руководство города выразило уверенность, что одесситы и все люди, искренне любящие Одессу осознают необходимость работ по восстановлению исторического ареала Одессы и с пониманием отнесутся к тем некоторым ограничениям, которые накладывают проводимые работы.

В конце концов, ведь когда дома проводится ремонт, это приносит некоторые стеснения тем, кто в нем живет. Но это необходимо, чтобы привести дом в порядок и благополучно жить в нем дальше.