В Одессе назначен новый «главный по побережью»

Новым начальником управления инженерной защиты территории и развития побережья назначен Виталий Полюлях. Ранее он был главным инженером в КП «Городское капитальное строительство».

Прежний руководитель управления Геннадия Мирошниченко по требованию мэра написал заявление по собственному желанию еще в июне нынешнего года.

Причиной стало неудовольствие городского руководства состоянием пляжной инфраструктуры и конфликтами между отдыхающими и арендаторами участков курортной зоны Одессы.

Вместе с ним был отстранен от занимаемой должности и руководитель КП «Побережье» Анатолий Половко.