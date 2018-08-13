 
Информация к новости
  • Просмотров: 214
  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

В Одессе назначен новый «главный по побережью»

Категория: Новости


В Одессе назначен новый «главный по побережью»

Новым начальником управления инженерной защиты территории и развития побережья назначен Виталий Полюлях. Ранее он был главным инженером в КП «Городское капитальное строительство».

Прежний руководитель управления Геннадия Мирошниченко по требованию мэра написал заявление по собственному желанию еще в июне нынешнего года.

Причиной стало неудовольствие городского руководства состоянием пляжной инфраструктуры и конфликтами между отдыхающими и арендаторами участков курортной зоны Одессы.

Вместе с ним был отстранен от занимаемой должности и руководитель КП «Побережье» Анатолий Половко.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 