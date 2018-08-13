Лидера одесского «Автомайдана» отпустили «на волю»

Лидера одесского «Автомайдана» Виталия Устименко лишили государственной охраны. Об этом сам «обезохраненый» сообщил в соцсетях.

При этом, по его словам, это решение принято в связи с тем, что более, чем за два месяца после нападения расследование не дало никаких результатов.

Напомним, что нападение на Виталия Устименко произошло в начале июня возле офиса «Общественного телевидения».

Тогда ему было нанесено ножевое ранение… ягодицы.

По словам самого потерпевшего, нападавшие хотели нанести ему непоправимый вред здоровью и целили в почку, но промахнулись.

Отметим, что по мнению экспертов, такой промах фактически невозможен.

Разве что ножевой удар пострадавшему «автомайдановцу» был нанесен с закрытыми глазами.