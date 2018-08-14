Глеб Милютин: за семь месяцев местные бюджеты Одесской области получили почти 7 млрд грн.

В 2018 году сохраняется положительная тенденция увеличения поступлений в местные бюджеты. Лидерами поступлений является налог на доходы физических лиц, плата за землю и единый налог,

- сообщил руководитель Главного управления ДФС в Одесской области Глеб Милютин.

В целом, в январе-июле текущего года в местные бюджеты Одесской области направлено 6,7 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления возросли на 20%, или на 1,1 млрд грн.

Сегодня все больше плательщиков своим примером демонстрируют высокий уровень ответственности при уплате налогов понимая, что добросовестная уплата - это обязанность каждого гражданина,

- подчеркивает глава фискальной службы региона.

Львиную долю поступлений в местные бюджеты составляет налог на доходы физических лиц - почти 4 млрд грн., что на 757 млн грн., или на четверть больше, чем за январь-июль прошлого года.

За 7 месяцев текущего года упрощенцы Одесщины направили в местный бюджет 1 млрд грн. единого налога, что на 213 млн грн. больше, чем в прошлом году.

Поступления платы за землю составили 1,1 млрд грн., акцизного налога с розничных продаж подакцизных товаров 190 млн грн., а налога на недвижимое имущество поступило 213 млн грн.

По словам руководителя, увеличение поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней является крепким основанием для дальнейшего социального развития государства.