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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

На дорогах Одесского региона будут установлены шестьдесят видеокамер для отслеживания соблюдения водителями правил дорожного движения

Категория: Новости


На дорогах Одесского региона будут установлены шестьдесят видеокамер для отслеживания соблюдения водителями правил дорожного движения

  Соответствующий проект был презентован на заседании комиссии областного совета по законности и правопорядку.

Как было отмечено на презентации, основной задачей этих камер будет наблюдение за соблюдением правил дорожного движения. Эти камеры будут не только фиксировать нарушения, но и направлять данные о нарушителе в полицию для составления штрафов, которые в виде «писем счастья» будут приходить нарушителям.

Комиссия в целом одобрила проект, но вот вопрос финансирования пока не решен.



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