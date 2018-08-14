На дорогах Одесского региона будут установлены шестьдесят видеокамер для отслеживания соблюдения водителями правил дорожного движения

Соответствующий проект был презентован на заседании комиссии областного совета по законности и правопорядку.

Как было отмечено на презентации, основной задачей этих камер будет наблюдение за соблюдением правил дорожного движения. Эти камеры будут не только фиксировать нарушения, но и направлять данные о нарушителе в полицию для составления штрафов, которые в виде «писем счастья» будут приходить нарушителям.

Комиссия в целом одобрила проект, но вот вопрос финансирования пока не решен.