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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Одесские коммунальщики собрали и выпустили два новых трамвая

Категория: Новости


Одесские коммунальщики собрали и выпустили два новых трамвая

  Как сообщил руководитель КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман, оба новых трамвайных вагонов уже получили номера и вскоре выйдут на маршруты.

Один будет приписан к депо №1, второй – к депо №2.

Отметим, что, по словам чиновника, эти трамвайные вагоны последние в нынешней серии. Следующие будут уже иметь более современные и удобные салоны и улучшенную систему управления.

Напомним, что стоимость трамвайных вагонов, собранных в мастерских КП «Оденсгорэлестротранс» почти в четыре раза дешевле, чем если бы их закупали готовыми от производителя. А по своим техническим данным и уровню комфортабельности практически не уступают односерийным «собратьям».



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