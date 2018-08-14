Одесские коммунальщики собрали и выпустили два новых трамвая

Как сообщил руководитель КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман, оба новых трамвайных вагонов уже получили номера и вскоре выйдут на маршруты.

Один будет приписан к депо №1, второй – к депо №2.

Отметим, что, по словам чиновника, эти трамвайные вагоны последние в нынешней серии. Следующие будут уже иметь более современные и удобные салоны и улучшенную систему управления.

Напомним, что стоимость трамвайных вагонов, собранных в мастерских КП «Оденсгорэлестротранс» почти в четыре раза дешевле, чем если бы их закупали готовыми от производителя. А по своим техническим данным и уровню комфортабельности практически не уступают односерийным «собратьям».