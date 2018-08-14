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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

На ремонтируемой трассе Одесса-Рени из-за халатности рабочих столкнулись 4 автомобиля — есть пострадавшие

Категория: Новости

На ремонтируемой трассе Одесса-Рени из-за халатности рабочих столкнулись 4 автомобиля — есть пострадавшие

  На участке трассы Одесса-Рени от 93 по 100 км, на котором ведутся ремонтные работы, из-за плохой видимости вчера произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Килийской объединенной территориальной громады Яков Воробьев.

В Саратском отделении полиции информируют о двух пострадавших в результате данной аварии.

Плохая видимость, по словам Якова Воробьева, спровоцирована халатностью подрядчика, выполняющего ремонтные работы. На данном участке на протяжении семи километров настелен слой щебня, с которого во время движения транспортных средств поднимается густая пыль, из-за чего ехать со скоростью более 15 км/час невозможно.

«Мне одному кажется, что нельзя оставлять слой с щебнем и пылью и ничего не предпринимать на 7 км? Разве налогоплательщики, за счёт которых строится дорога, платят за это свои деньги, чтобы люди рисковали жизнью? Не могу понять, как можно тратить на дороги миллиарды, давать их подрядчику и не требовать безопасного передвижения своих граждан?!» — возмущен депутат.


Источник: Новостной портал Бессарабии



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