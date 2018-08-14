Выпустили новую художественную книгу о бессарабских болгарах

Новую художественную книгу, рассказывающую о нелегкой исторической судьбе бессарабских болгар, выпустил уроженец Болграда, живущий в Киеве, Валерий Азманов.

Произведение называется «Дети Ялпуга» и посвящено 200 — летию Болграда, которое будет отмечаться через три года.

Книга рассказывает о болгарах, которые не покорились судьбе. Это истории из жизни болгарских переселенцев, автор раскрывает их любовь к родине, родному языку, семейным традициям, а также стремление к свободе.

Иллюстрации книги выполнены профессором Измаильского государственного гуманитарного университета Иваном Пастырем и студентами этого ВУЗа.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

По сложившейся традиции, Валерий Азманов подарил достаточное количество экземпляров своей новой книги Болградской централизованной системе, чтобы обеспечить ими библиотеки района.

Отметим, что это уже одиннадцатая книга, рассказывающая об истории малой родины автора, изданная с 2008 года. Каждый год он выпускает новое произведение, и еще полон творческих задумок.