Прокуратура завела дела на 10 судей Одесского апелляционного суда

Все 10 судей палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Одесской области обратились в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в их деятельность.

Они утверждают, что в прокуратуре Одесской области зарегистрировали десять уголовных производств по фактам вынесения ими возможно неправосудных судебных решений.

Все эти производства зарегистрированы в один день, 17 ноября 2017 года, по обращениям граждан, которые не являлись участниками дел.

Также, у судей возникают обоснованные сомнения относительно существования указанных граждан и представления именно ими обращений. Ведь в течение 8 месяцев следователи прокуратуры так и не установили личности заявителей, и не допросили их.

Более того, никаких следственных действий с судьями проведено не было.

Служители Фемиды считают, что внесение сведений в ЕРДР о совершении ими преступлений по ч. 1,2 ст.375 УК Украины – безосновательно.

«Это является непосредственным вмешательством в деятельность судей и давлением на них, с целью побуждения принятия нужных правоохранительным органам решений и осуществления преград при прохождении квалификационного оценивания», — указано в сообщении.