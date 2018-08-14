Зоозащитники в сопровождении полиции и журналистов наведались сегодня в Одесский цирк

По словам главы общественного совета зоозащитников города Светланы Барсуковой, сейчас в нашем цирке проходят гастроли белорусской труппы - во время представлений медведь ездит на льду. И привезенные животные содержатся в ненадлежащем состоянии.

Это уже второй такой визит в цирк по этой причине. Сегодня они привели с собой и инспектора. Нарушения действительно были найдены - один из медведей содержится в небольшой клетке, в том время как по нормативам она должна занимать не менее тридцати квадратных метров. В то же время дрессировщики говорят, что никаких законов не нарушали, в Украину их пустили с животными без проблем.

Осмотр территории цирка перерос в перепалку. Один из дрессировщиков заявил зоозащитнице, что та во время своего прошлого прихода пнула беспризорную собаку. А женщина в ответ обвинила дрессировщика в том, что тот убивает котят. Визит завершился тем, что инспектор зафиксировала нарушения.