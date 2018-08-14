Более 4 тысяч абитуриентов были зачислены в учреждения профобразования Одесской области на бюджетную форму обучения

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования.

По состоянию на 10 августа больше половины уже зачислены на обучение. При этом Одесская область за счет регионального заказа обеспечила места 4 тыс.134 учащимся. В результате чего регион вошел в пятерку лидеров по зачислению учащихся в учреждения ПТО на бюджет.

По прогнозам Минобразования, прогнозируемый объем регионального заказа в этом году составляет более 110 тысяч учеников. На данный момент из них уже зачислены 59 тыс. 867 абитуриентов, что составляет 52% от прогнозируемого объема.

Отметим, что вступительная кампания в учреждения профобразования в Украине продолжается до 1 сентября.