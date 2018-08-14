Постоянные пассажиры трамвайного маршрута №10 получат компенсацию за то, что в течение полмесяца не могут им пользоваться

По информации пресс-службы КП «Одесгорэлектротранс», для того чтобы компенсировать покупателям постоянных проездных билетов невозможность использовать их в маршруте №10 с десятого по двадцать пятое августа, руководство предприятия пролонгирует их действие и на сентябрь.

Таким образом, в данном маршруте августовскими проездными можно будет пользоваться до 20 сентября. Однако на других маршрутах эти билеты, разумеется, будут уже недействительны.

Напомним, что с 10 августа по 25 сентября работа 10 трамвая прекращена из-за проведения работ по перекладке полотна на участке по улице Ицхака Рабина.