 
Информация к новости
  • Просмотров: 225
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Постоянные пассажиры трамвайного маршрута №10 получат компенсацию за то, что в течение полмесяца не могут им пользоваться

Категория: Новости


   По информации пресс-службы КП «Одесгорэлектротранс», для того чтобы компенсировать покупателям постоянных проездных билетов невозможность использовать их в маршруте №10 с десятого по двадцать пятое августа, руководство предприятия пролонгирует их действие и на сентябрь.

Таким образом, в данном маршруте августовскими проездными можно будет пользоваться до 20 сентября. Однако на других маршрутах эти билеты, разумеется, будут уже недействительны.

Напомним, что с 10 августа по 25 сентября работа 10 трамвая прекращена из-за проведения работ по перекладке полотна на участке по улице Ицхака Рабина.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 