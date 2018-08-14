Жителя Одесской области задержали с мешком гранат и патронов

Сотрудники правоохранительных органов изъяли целый мешок старых боеприпасов у 22-летнего жителя районного центра Красные окна (переименован в Окны) Одесской области.

Как сообщили в местном отделении полиции, парень нёс со свалки домой две гранаты Ф-1 и более тридцати патронов калибра 5,45 миллиметров. При этом у одной из гранат отсутствовал запал, а в другой он был сломанным.

«Молодой человек объяснил, что нашел всё на помойке», — отмечают правоохранители.

К настоящему времени они находку изъяли и отправили её на экспертизу в научно–исследовательский криминалистический центр. Кроме того, сейчас решается вопрос о внесении соответствующей информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.