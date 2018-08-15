На улице Преображенской пассажиры трамвая №3 передвинули автомобиль, который заблокировал движение трамвая в сторону Пересыпи

На пути трамвая в районе Соборной плщади стал автомобиль «Kia» — его припарковали так, что кусок бампера оказался рядом с рельсами.

Половина пассажиров вышла из вагона и пошла пешком, вторая половина усердно ждала, пока объявится владелец и перепаркует свою «ласточку».

Через 10 минут нескольким пассажирам надоело ждать. Они вышли из трамвая и за несколько раз подвинули авто, так чтобы трамвай и следующие за ним вагоны могли проехать.

«Все бы ничего, если бы люди не думали только о себе. Вот этот человек (водитель автомобиля, — ред) испортил настроение на весь день», — посетовала пассажирка трамвая Елизавета.

Отметим, за те 10 минут, что трамвай стоял, с двух сторон образовалась пробка из-за объезда машин.