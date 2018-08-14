В парке Шевченко появятся солнечные часы

О новом проекте рассказал старший научный сотрудник астрономической обсерватории Одесского национального университета имени И. И. Мечникова Михаил Рябов.

По его словам, инициаторы идеи – преподаватели университета. Солнечные часы, которые они предложили создать, будут выглядеть как система сооружений.

- По задумке, солнечный свет должен попадать в центр устройства, а вокруг него мы расположим цветочные клумбы, символизирующие планеты, - поделился Михаил Рябов. - Мы хотим сделать часы большими, но пока не знаем, получится ли это реализовать. Все зависит от финансирования.

Михаил Рябов уверяет: этот проект станет уникальным для Украины. Сотрудник обсерватории побывал в Киеве, Львове, Харькове, Виннице, однако больших солнечных часов пока нигде не встречал.

- Мы будем рады любой помощи, начиная от рабочих рук и заканчивая стройматериалами, - говорит Рябов. – В свою очередь те, кто нам поможет, смогут бесплатно посетить астрономическую обсерваторию и планетарий.

Напомним, одесский планетарий распахнет свои двери уже этой осенью.