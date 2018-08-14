КПП Паланка-Маяки-Удобное в Одесской области до сентября меняет свой режим работы

На границе с Молдовой КПП Паланка-Маяки-Удобное до сентября меняет свой режим работы. Причиной послужил большой поток граждан Молдовы, направляющихся в Одесскую область к морю.

Из-за этого на пунктах пропуска были проблемы и задержки, а в течение последней неделе этот поток автомобилей возрос ещё на треть.

Теперь пересечь границу на этом пункте смогут лишь легковые автомобили. Грузовые автомобили, как и автобусы, перенаправят на пункт Тудора-Староказачье.

11-12 августа через КПП Тудора границу пересекло 17,8 тыс. граждан, в то время как в Паланке – 10,2 тысяч.

Также на границе пограничники будут рекомендовать водителям воспользоваться другими пунктами пропуска, когда будет большое скопление автомобилей.