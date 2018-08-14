На улицы Одессы выйдут "Национальные дружины"

Патрулировать улицы и обеспечивать «безопасность» в городе будут активисты политической организации «Национальные Дружины».

Сообщение об этом появилось на Facebook странице этой организации.

«С гордостью сообщаем об открытии Национальных Дружин в Одессе. Ребята уже готовятся к вечерним патрулям, наркотическим и алкогольным рейдам, и конечно же к спортивным тренировкам и тактической подготовки. Теперь в Одессе будет безопаснее!», — говорится в сообщении.

О «Национальных дружинах» известно немного. Организация имеет численность более 1000 человек, представительства в 18 областях и фактически является ответвлением партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого. Идея создания НД принадлежит Игорю «Черкасу» Михайленко. Михайленко был вторым командиром полка «Азов» и сейчас возглавляет организацию. Ранее в Украине и на Западе «Азов» неоднократно обвиняли в радикальном национализме.

«Это организация, целью которой является обеспечение порядка на улицах украинских городов. Личный состав – бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и неравнодушные граждане, разделяющие наше стремление улучшить ситуацию с безопасностью в государстве», — говорится на официальном сайте «Национальных дружин».