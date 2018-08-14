В Ренийском районе застрелили зараженного АЧС дикого кабана

Охотничьи угодья в Ренийском районе Одесской области попали в зону карантина, объявленного для профилактики африканской чумы свиней.

Неподалёку от села Орловка был застрелен дикий кабан, заражённый этим вирусом. Болезнь подтвердили в Киевском испытательном центре государственного НИИ лабораторной диагностики и ветеринарно–санитарной экспертизы. После этого в районе и был введен карантин, а специальная комиссия определила границы территории, непосредственно граничащей с эпизоотическим очагом (урочище Офицерское, где уже установлен карантинный пост).

«Соответствующим органам и службам даны конкретные указания по поводу того, что им предстоит сделать, чтобы поставить африканской чуме свиней прочный заслон и не допустить дальнейшее её распространение», — также пишет издание.

Так, районная администрация установила запрет на торговлю свиньями и свиным мясом на рынках, входящих в зону контроля. Кроме того, местные власти просят население не прятать своих домашних животных при обходе ветеринарной службы.