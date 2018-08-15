Руководство одесских ОСМД настойчиво просят «стучать» на своих членов

Ситуация, при которой реально в квартирах многоквартирных жилых домов проживают гораздо больше людей, чем официально зарегистрировано. В результате значительно возрастает объем бытового мусора, который скапливается в контейнерах.

А поскольку договора с мусоровывозящими компаниями подписываются на определенных объем ТБО, исходя их суммы проплат жильцов, то во многих микрорайонах мусорные контейнеры оказываются переполненными уже к середине дня.

В этих условиях первый вице-мэр Анатолий Орловский обратился к руководству ОСМД с просьбой отслеживать, сколько людей реально живет в квартирах управляемых ими домов.

Что же касается коммунального жилья, то эта работа возложена на сотрудников департамента городского хозяйства.