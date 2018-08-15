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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Одесскую исправительную колонию посетила омбудсмен. Обнаружены серьезные нарушения

Категория: Новости


Одесскую исправительную колонию посетила омбудсмен. Обнаружены серьезные нарушения

  Омбудсмен Людмила Денисова посетила одесскую исправительную колонию №21 и осталась недовольна увиденным.

По ее словам, в помещениях не работает вентиляция и там попросту трудно дышать, особенно когда там сушится постиранное белье. Кроме того, она обратила внимание на то, что в помещениях, где находятся заключенные очень много мусора.

Администрация колонии пообещала наладить вентиляцию и до осени проверить все помещения и и выбросить «мотлох».

Отметим, что как показывает практика, нередко попытки администрации «выбросить мотлох» из камер заканчивается беспорядками и бунтами заключенных. Как бы то ни было, Людмила Денисова обещала взять ситуацию под личный контроль.



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