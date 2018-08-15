За неделю спасательно-водолазной службы Одесского городского совета предотвращена гибель в воде 257 человек

Об этом сообщает спасательно-водолазная служба Одесского горсовета.

На прошлой неделе спасателями предотвращена гибель семерых детей, 60 потерявшихся детей возвращены родителям.

Сектором аварийно-спасательной работы принято 211 обращений граждан, в 196 случаях оказана информационная помощь, проведено девять аварийно-спасательных выездов, в пяти случаях оказана помощь службе «103» по транспортировке тяжело больных людей с большим весом.

Также спасатели принимали участие в дезактивация и приемке 14 г ртути (7 разбитых термометров).