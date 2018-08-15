ВО "Свобода" лидером которой является греко-католик Олег Тягнибок, требует закрытия храма УПЦ на территории военной академии

Организация правозащитников УВ подготовила обращение на имя военного прокурора Цыбенко. Они попросили решить вопрос с храмом на территории военной академии в Одессе, где есть УПЦ.

14 августа текущего года священники не смогли попасть на территорию военной академии, где расположен храм. Верующие туда пришли отмечать празднование Спаса и принесли с собой мед. Но никто не пустил их на территорию.

При этом священники УПЦ КП прошил без препятствий. Правозащитники уверены, что таким образом нарушена 35 статья Конституции Украины. Также они нашли тут пренебрежение Уголовным кодексом.

Активисты от ВО «Свобода» при этом обратились к главе Украины и другим высшим чинам. Они хотят закрыть отделение УПЦ в Одесской военной академии, которая, по их мнению, имеет антиукраинские настроения.