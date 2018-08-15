В Белгород-Днестровском районе задержали мужчину, который забил жену до смерти

Полиция расследует убийство 57-летней женщины в Белгород-Днестровском районе. По информации пресс-службы ГУ НП в Одесской области, к произошедшему причастен муж погибшей.

Правоохранители выяснили, что между супругами в селе Новая Царичанка возникла ссора, в ходе которой мужчина руками и ногами избил жену. Потерпевшая на следующий день уехала к дочери в соседнее село, но из-за ухудшения состояния здоровья обратилась к медикам. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.

Сведения по данному факту внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). За содеянное 59-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.