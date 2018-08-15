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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одессе задержали подполковника, который доставлял наркотики в СИЗО

Категория: Новости

В Одессе задержали подполковника, который доставлял наркотики в СИЗО

  Подполковника внутренней службы задержали при попытке пронести в режимную зону Одесского следственного изолятора (учреждения исполнения наказаний № 21) «много наркотических веществ».

Об этом сообщил сегодня на своей странице в социальной сети «Фейсбук» исполняющий обязанности начальника администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Владимир Мелюхов.

Как саркастически отметил чиновник, подчиненный, «наверное, рассчитывал на то, что он самый сообразительный». Также и. о. руководителя подчеркнул, что последняя зарплата офицера достигала 18 тыс. грн.


Источник: Вікна Одеса



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