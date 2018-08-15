В Одессе задержали подполковника, который доставлял наркотики в СИЗО

Подполковника внутренней службы задержали при попытке пронести в режимную зону Одесского следственного изолятора (учреждения исполнения наказаний № 21) «много наркотических веществ».

Об этом сообщил сегодня на своей странице в социальной сети «Фейсбук» исполняющий обязанности начальника администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Владимир Мелюхов.

Как саркастически отметил чиновник, подчиненный, «наверное, рассчитывал на то, что он самый сообразительный». Также и. о. руководителя подчеркнул, что последняя зарплата офицера достигала 18 тыс. грн.