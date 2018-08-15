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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Возле Дворца Спорта установлен «отбойник»

Категория: Новости


Возле Дворца Спорта установлен «отбойник»

  Задача, поставленная городским головой Геннадием Трухановым по обеспечению безопасности дорожного движения и на проспекте Шевченко в районе Дворца Спорта в целом выполнена. Помимо существенного спрямления поворота в этом месте установлен специальный «отбойник», разделивший направления движения.

Таким образом, лобовое столкновение в результате выезда автомобилей на полосу встречного движения в этом районе более невозможны. А спрямление поворота значительно улучшило обзор, что так же существенно снижает вероятность ДТП. В том, разумеется случае, если водители будут соблюдать скоростной режим и другие элементарные правила дорожного движения.



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