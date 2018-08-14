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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Лиманском районе спасатели проводят профилактические рейды

Категория: Новости

В Лиманском районе спасатели проводят профилактические рейды

  Чтобы предупредить трагические случаи на водных объектах сотрудники Лиманского районного сектора ГУ ДСНС Украины в Одесской области продолжают проводить профилактические рейды в местах массового отдыха людей на воде.

Сообщает ГУ ДСНС Украины в Одесской области.

Так, 15 августа спасатели совместно с сотрудниками ювенальной превенции провели профилактический рейд в месте массового отдыха на воде в с. Сычавка.

Во время бесед с отдыхающими спасатели проинформировали граждан об основных причинах гибели людей на водоемах. По завершению беседы отдыхающим вручались листовки на тему: «Основные правила безопасности и алгоритм действий при спасении утопающих».

Вопрос безопасности людей на воде - актуален особенно во время купального сезона. К воде следует относиться с уважением и осторожностью. Ведь шутки с водой иногда стоят жизни.


Источник: OD News



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