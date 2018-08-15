В Одесском зоопарке слониху Венди спасали от жары

В жаркий день в Одессе в зоопарке покупали слониху. Животное очень обрадовалось душу, собрались посмотреть на данное действие много людей.

К вольеру никого не подпускают. Работник зоопарка при помощи огромного насоса направляет струю из шланга в сторону слонихи. Действие продолжалось около 20 минут. За это время слониха Венди выпила несколько ведер воды и сама обливала себя из хобота. После этого кружилась и пританцовывала.

В конце действия она начинает бросать в людей грязь и воду. Таким образом слониха всегда поступает. После танцев и душа Венди желает шутить. Подобный характер подметили еще пять лет назад. После этого сотрудники зоопарка регулярно приглашают зрителей, чтобы они посмеялись вместе со слонихой. Процедуры принимает Венди начиная с апреля текущего года, когда началась жара.