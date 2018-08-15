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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Рейдеры из Днепра пытались захватить помещение детского центра в Одессе

Категория: Новости

Рейдеры из Днепра пытались захватить помещение детского центра в Одессе

  В Одессе задержали рейдеров из Днепра, которые пытались захватить помещение, где работает детский реабилитационный центр Kind.

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, у троих захватчиков были при себе ножи и газовые баллончики. Мужчины заявили полиции, что прибыли "отбирать свое имущество". Но с ними не было судебных исполнителей, да и соответствующего исполнительного производства тоже.

Сейчас в прокуратуре решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.


Источник: Новости Днепра



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