Рейдеры из Днепра пытались захватить помещение детского центра в Одессе

В Одессе задержали рейдеров из Днепра, которые пытались захватить помещение, где работает детский реабилитационный центр Kind.

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, у троих захватчиков были при себе ножи и газовые баллончики. Мужчины заявили полиции, что прибыли "отбирать свое имущество". Но с ними не было судебных исполнителей, да и соответствующего исполнительного производства тоже.

Сейчас в прокуратуре решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.