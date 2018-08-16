Информация о безопасности морской воды на курортах Белгород-Днестровского района

Белгород-Днестровский отдел лабораторных исследований предоставил информацию о безопасности морской воды по состоянию на 16 августа.

Морская вода на пляжах пгт. Затока в рекреационной зоне пгт. Сергеевка, с. Курортное и Большая Балабановка по данным лабораторных исследований, полностью соответствует санитарно - химическим, микробиологическим показателям и нормативным требованиям. Купание в ней является безопасным для здоровья человека.

По результатам лабораторных исследований, 2 пробы морской воды, отобранных из прибрежной точки Центрального района поселка Затока и с рекреационной зоны с. Курортное "Будакская коса", не соответствуют требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. Морская вода в этих районах является опасной для купания и отдыха людей и может привести к возникновению заболеваний острыми кишечными инфекциями.