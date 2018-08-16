Полицейские разоблачили 35-летнюю одесситку, которая организовывала встречи мужчинам с представительницами древней профессии

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области.

Во время проведения оперативно-профилактической отработки области полицейские задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности злоумышленницы:

"По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничества) Уголовного кодекса Украины. Правонарушительнице сообщено о подозрении, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - рассказал и.о. замначальника Киевского отдела полиции Александр Мильчук.

Как выяснили правоохранители, намерение помогать мужчинам вступать в интимные отношения с продажными женщинами возникло у правонарушительницы еще в 2017 году.

С "клиентами" сводница знакомилась в общественных местах и, в процессе беседы, предлагала им встречу с проституткой. Девушек вербовала среди малообеспеченных жительниц города систематическими уговорами и обещаниями хорошего заработка.

Встречи женщина устраивала в разных гостиницах Одессы. Стоимость интимных услуг стартовала от ста долларов в час, сводница получала от 30 до 50 процентов оплаты.

Незаконный бизнес местной жительницы прекратили работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Одесской области и Киевского отдела полиции в г. Одессе.