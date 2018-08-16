Серьезный пожар произошел накануне вечером на 10-й станции Большого Фонтана

По информации ГСЧС, в 18 часов пятнадцать минут поступил сигнал о возгорании в одноэтажном здании на 10-й станции Большого Фонтана. В котором расположены пиццерия, отделение «Новой почты» и пивной магазин.

Уже через пятнадцать минут на место прибыли пожарные экипажи. К тому времени горела крыша здания на общей площади около восьмидесяти квадратных метров. Борьба с огнем продолжалась около часа. К 19 часам 30 минутам пожар был погашен. Причина возгорания выясняется.

В борьбе с огнем принимали участие восемь единиц техники и тридцать два человека личного состава. Были эвакуированы семнадцать человек.

В результате пострадал работник пиццерии. Он госпитализирован с диагнозом отравление продуктами горения.

Отметим, что из-за возгорания более двух часов не ходил трамвай 10-го маршрута. В результате сообщение с 13-16 станциями Большого Фонтана оказалось фактически прервано.